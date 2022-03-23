В Азербайджане сохранится дождливая погода

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются осадки.

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются осадки.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром местами возможен дождь и мокрый снег. Днем осадки ненадолго прекратятся. Будет преобладать умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 1-3°, днем - до 6° тепла. В Баку ночью 1-3°, днем - до 6° тепла. Атмосферное давление понизится с 770 мм до 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана временами ожидаются осадки, туман, местами мокрый снег и снег. Будет преобладать умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 1° мороза до 4°тепла, днем - 5-8° тепла, в горах ночью - 5-10°, в высокогорье - 15°, днем - 0-5° мороза.