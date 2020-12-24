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В Азербайджане сохранится дождливая погода

В Азербайджане сохранится дождливая погода На Абшеронском полуострове ожидается преобладание умеренного северного ветра хазри
Экология
24 декабря 2020 г. 13:18
В Азербайджане сохранится дождливая погода

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове временами будут идти дожди, ночью в некоторых местах ожидается мокрый снег, который к полудню постепенно прекратится. Временами усиливающийся северо-западный ветер днем постепенно перейдет в умеренный.

Как сообщили Report в Национальном гидрометеорологическом центре, 25 декабря температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 1-3, днем 4-6 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 767 мм до 772 мм ртутного столба, относительная влажность составит ночью 75-85%, днем 60-65%.

25 декабря в районах Азербайджана временами ожидаются дожди, в некоторых районах снег, местами интенсивный. Также временами ожидается туман, ветер западный, временами с усилением.

Температура воздуха ночью составит от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла, днем 5-8 градусов тепла, в горах ночью 5-10, днем 0-5 градусов мороза. На дорогах ожидается гололед.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 25 декабря на Абшеронском полуострове ожидается преобладание умеренного северного ветра хазри и влажного воздуха, что неблагоприятно для метеочувствительных людей.

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Версия на английском языке Rain forecasted tomorrow in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Yağışlı hava sabah da davam edəcək

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