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В Азербайджане со 2 января ожидается усиление ветра

В Азербайджане со 2 января ожидается усиление ветра Национальная служба гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов распространила предупреждение об изменении погодных условий.
Экология
30 декабря 2021 г. 13:32
В Азербайджане со 2 января ожидается усиление ветра
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Национальная служба гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов распространила предупреждение об изменении погодных условий.

Как сообщили Report в службе, в Баку и на Абшеронском полуострове 2 января ожидается усиление юго-западного ветра до 15-20 м/с, 3 января - северо-западного ветра до 15-20 м/с, ночью и утром до 23-25 м/с.

Преобладающий в некоторых районах Азербайджана 2 января юго-западный ветер 3 января сменится северо-западным ветром со скоростью 15-20 м/с, в отдельных местах скорость ветра усилится до 23-28 м/с.

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Версия на азербайджанском языке Yanvarın 2-dən güclü külək əsəcək

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