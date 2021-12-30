В Азербайджане со 2 января ожидается усиление ветра

Национальная служба гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов распространила предупреждение об изменении погодных условий.

Национальная служба гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов распространила предупреждение об изменении погодных условий.

Как сообщили Report в службе, в Баку и на Абшеронском полуострове 2 января ожидается усиление юго-западного ветра до 15-20 м/с, 3 января - северо-западного ветра до 15-20 м/с, ночью и утром до 23-25 м/с.

Преобладающий в некоторых районах Азербайджана 2 января юго-западный ветер 3 января сменится северо-западным ветром со скоростью 15-20 м/с, в отдельных местах скорость ветра усилится до 23-28 м/с.