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В Азербайджане с завтрашнего дня планируется высадка более 1 млн деревьев

В Азербайджане с завтрашнего дня планируется высадка более 1 млн деревьев 18-27 октября органами исполнительной власти 85 городов и районов Азербайджана планируется высадить 1 млн 611 тыс. деревьев и кустарников на площади 2 401 га под лозунгом "Солидарность во имя зеленого мира!".
Экология
17 октября 2024 г. 11:23
В Азербайджане с завтрашнего дня планируется высадка более 1 млн деревьев

18-27 октября органами исполнительной власти 85 городов и районов Азербайджана планируется высадить 1 млн 611 тыс. деревьев и кустарников на площади 2 401 га под лозунгом "Солидарность во имя зеленого мира!".

Как сообщает Report, в ходе 10-дневной акции, охватывающей все регионы страны, в городе Баку будет посажено 619 тыс. деревьев, в Нахчыванской АР - 89 тыс. деревьев, в других городах и районах - 903 тыс. деревьев.

С учетом климата в регионах 749 тыс. высаженных деревьев составят преимущественно вечнозеленые деревья, 692 тыс. - декоративные кустарники и 170 тыс. - плодовые деревья.

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Версия на английском языке Azerbaijan embarks on massive tree planting campaign: over 1.6M trees to be planted
Версия на азербайджанском языке Sabahdan Azərbaycanda 1 milyondan çox ağacın əkilməsinə başlanılacaq

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