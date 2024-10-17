В Азербайджане с завтрашнего дня планируется высадка более 1 млн деревьев

18-27 октября органами исполнительной власти 85 городов и районов Азербайджана планируется высадить 1 млн 611 тыс. деревьев и кустарников на площади 2 401 га под лозунгом "Солидарность во имя зеленого мира!".

18-27 октября органами исполнительной власти 85 городов и районов Азербайджана планируется высадить 1 млн 611 тыс. деревьев и кустарников на площади 2 401 га под лозунгом "Солидарность во имя зеленого мира!".

Как сообщает Report, в ходе 10-дневной акции, охватывающей все регионы страны, в городе Баку будет посажено 619 тыс. деревьев, в Нахчыванской АР - 89 тыс. деревьев, в других городах и районах - 903 тыс. деревьев.

С учетом климата в регионах 749 тыс. высаженных деревьев составят преимущественно вечнозеленые деревья, 692 тыс. - декоративные кустарники и 170 тыс. - плодовые деревья.