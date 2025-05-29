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В Азербайджане в связи с ветреной погодой объявлено желтое предупреждение

В Азербайджане в связи с ветреной погодой объявлено желтое предупреждение Национальная служба гидрометеорологии объявила желтое предупреждение в связи с ожидаемыми ветреными погодными условиями в некоторых регионах 30 мая.
Экология
29 мая 2025 г. 16:20
В Азербайджане в связи с ветреной погодой объявлено желтое предупреждение

Национальная служба гидрометеорологии объявила желтое предупреждение в связи с ожидаемыми ветреными погодными условиями в некоторых регионах 30 мая.

Об этом сообщили Report в службе.

В Нахчыванской АР, Кяльбаджаре, Лачыне, Зангилане, Физули, Нафталане, Гёранбое, Мингячевире, Гяндже, Дашкесане, Гедабеке, Гёйгёле, Ширване, Гаджигабуле, Гобустане, Сабирабаде, Сальяне, Нефтчале, Гёйчае, Хачмазе, Гусаре, Сиязане, Хызы, Губе, Шабране, Шамахы, Огузе и Шеки будет преобладать восточный ветер, скорость которого будет достигать 13.9-20.7 м/сек.

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Версия на азербайджанском языке Küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı xəbərdarlıq verilib

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