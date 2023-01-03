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В Азербайджане с начала года температура воздуха превышает климатическую норму

В Азербайджане с начала года температура воздуха превышает климатическую норму Нетипично теплая погода наблюдается в первые дни года практически по всей Европе. Причиной является вынос относительно теплых воздушных масс с южных широт. В Азербайджане температура воздуха превышает климатическую норму на 5 градусов.
Экология
3 января 2023 г. 16:05
В Азербайджане с начала года температура воздуха превышает климатическую норму

Нетипично теплая погода наблюдается в первые дни года практически по всей Европе. Причиной является вынос относительно теплых воздушных масс с южных широт. В Азербайджане температура воздуха превышает климатическую норму на 5 градусов.

Об этом Report сообщает со ссылкой на главу Национальной гидрометслужбы Министерства экологии и природных ресурсов Умайру Тагиеву.

В столице температура воздуха прогревалась до 18 градусов тепла, что на 3 градуса превышает температуру в центрально-степной зоне. Даже в предгорьях воздух прогревается до 12 градусов тепла.

В отличие от показателей, зафиксированных в европейских странах, температура на территории нашей страны не является рекордной. Анализ многолетних метеонаблюдений показывает, что в 2007-ом и 2019 годах было отмечено повышение температуры воздуха в этот же период до 20.1 градуса тепла.

В ближайшие дни существенно погода не изменится. Но, начиная с вечера 4 января до 8 января, попеременно ожидается некоторое усиление то северо-западного, то юго-западного ветра в порывах до 20-23 метров в секунду.

5 января в течение дня в отдельных восточных районах возможны небольшие осадки.

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Версия на азербайджанском языке Umayra Tağıyeva: "Bakıda havanın maksimal temperaturu müsbət 18 dərəcədir"

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