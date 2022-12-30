В Азербайджане с начала года посажено 1,5 млн деревьев

С начала 2022 года и по сей день на открытых и разреженных участках земель лесного фонда площадью 1 373 га выполнены посадочные и посевные работы, в ходе которых высажены выращенные в рассадниках региональных центров лесного хозяйства 1,5 млн саженцев раз

С начала 2022 года и по сей день на открытых и разреженных участках земель лесного фонда площадью 1 373 га выполнены посадочные и посевные работы, в ходе которых высажены выращенные в рассадниках региональных центров лесного хозяйства 1,5 млн саженцев различных пород деревьев, адаптированных к климатическим условиях каждого региона.

Об этом Report сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов.

Как сообщил начальник Службы развития лесов Халыгверди Гусейнов, в летние месяцы были выполнены работы по лесовосстановлению на 35 гектарах территории лесного фонда, пострадавших от пожара.

По его словам, последняя неделя года была посвящена посадочным и посевным работам на еще 140 гектарах земли лесного фонда, высажено более 158 тыс. деревьев и посеяно 5,2 тонны семян.