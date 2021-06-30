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В Азербайджане с июля запрещается использование одноразовой пластиковой посуды

В Азербайджане с июля запрещается использование одноразовой пластиковой посуды С 1 июля в Азербайджане запрещается импорт, производство и использование одноразовых пластиковых ложек, вилок, ножей, тарелок и чашек.
Экология
30 июня 2021 г. 14:18
В Азербайджане с июля запрещается использование одноразовой пластиковой посуды
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С 1 июля в Азербайджане запрещается импорт, производство и использование одноразовых пластиковых ложек, вилок, ножей, тарелок и чашек.

Как сообщает Report, запрет вводится на основании указа "О внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях Азербайджана", подписанного президентом Ильхамом Алиевым 26 ноября 2020 года.

В документе говорится, что с 1 июля запрещается ввоз на территорию страны полиэтиленовых пакетов, пластиковых ложек, вилок, ножей, тарелок и чашек, предназначенных для одноразового использования.

Положения указа вступили в силу в отношении полиэтиленовых пакетов с 1 января 2021 года, а в отношении пластиковых ложек, вилок, ножей, тарелок и чашек, предназначенных для одноразового использования, вступят в силу с 1 июля 2021 года.

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