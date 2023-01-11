В Азербайджане с 13 января температура воздуха повысится, осадки прекратятся

13 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Будет преобладать юго-восточный ветер. Температура воздуха повысится по сравнению с предыдущими днями и составит 3-5° тепла.

13 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Будет преобладать юго-восточный ветер. Температура воздуха повысится по сравнению с предыдущими днями и составит 3-5° тепла.

Об этом Report сообщил директор Центра гидрологии Национальной службы гидрометеорологии Асиф Вердиев.

По его словам, вечером 11 января в Баку и на Абшеронском полуострове снег постепенно прекратится: "Завтра в течение дня пройдет без осадков, будет преобладать юго-восточный ветер. Температура воздуха днем составит 1-3° тепла. В регионах осадки прекратятся с 12 января".

A.Вердиев добавил, что 14 января в большинстве районов пройдет преимущественно без осадков: "Температура воздуха днем 12 января составит от 2° мороза до 3° тепла, в горах - 5-10° мороза. 13-14 января в районах днем ожидается 0-5° тепла, в горах днем 5-10° мороза".