О нас

В Азербайджане с 13 января температура воздуха повысится, осадки прекратятся

В Азербайджане с 13 января температура воздуха повысится, осадки прекратятся 13 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Будет преобладать юго-восточный ветер. Температура воздуха повысится по сравнению с предыдущими днями и составит 3-5° тепла.
Экология
11 января 2023 г. 13:59
В Азербайджане с 13 января температура воздуха повысится, осадки прекратятся

13 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Будет преобладать юго-восточный ветер. Температура воздуха повысится по сравнению с предыдущими днями и составит 3-5° тепла.

Об этом Report сообщил директор Центра гидрологии Национальной службы гидрометеорологии Асиф Вердиев.

По его словам, вечером 11 января в Баку и на Абшеронском полуострове снег постепенно прекратится: "Завтра в течение дня пройдет без осадков, будет преобладать юго-восточный ветер. Температура воздуха днем составит 1-3° тепла. В регионах осадки прекратятся с 12 января".

A.Вердиев добавил, что 14 января в большинстве районов пройдет преимущественно без осадков: "Температура воздуха днем 12 января составит от 2° мороза до 3° тепла, в горах - 5-10° мороза. 13-14 января в районах днем ожидается 0-5° тепла, в горах днем 5-10° мороза".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Yanvarın 13-dən temperatur yüksələcək, hava yağmursuz olacaq - PROQNOZ

Экслюзивные новости

Посол: Правительство и народ Пакистана высоко ценят помощь Азербайджана
Посол: Правительство и народ Пакистана высоко ценят помощь Азербайджана
11 января 2023 г. 12:49
Эксперт: Иран не готов к новому противостоянию в регионе, имея серьезные внутренние проблемы
Эксперт: Иран не готов к новому противостоянию в регионе, имея серьезные внутренние проблемы
9 января 2023 г. 13:20
Заснеженный Баку 
ФотоЗаснеженный Баку 
9 января 2023 г. 11:06
Глава Ассоциации: Азербайджанская хурма экспортируется в Европу
Глава Ассоциации: Азербайджанская хурма экспортируется в Европу
6 января 2023 г. 17:46
Ассоциация: Женщины представили 343 проекта для осуществления бизнес-деятельности в Карабахе
Ассоциация: Женщины представили 343 проекта для осуществления бизнес-деятельности в Карабахе
6 января 2023 г. 14:14
Госдеп: США продолжат содействовать прямому диалогу между Баку и Ереваном
Госдеп: США продолжат содействовать прямому диалогу между Баку и Ереваном
6 января 2023 г. 11:17
Посол Израиля обозначил приоритеты сотрудничества с Азербайджаном на 2023 год
Посол Израиля обозначил приоритеты сотрудничества с Азербайджаном на 2023 год
5 января 2023 г. 13:00
Алексей Кулеба: За 4 дня над Киевской областью уничтожено почти 60 иранских беспилотников
Алексей Кулеба: За 4 дня над Киевской областью уничтожено почти 60 иранских беспилотников
5 января 2023 г. 12:12
Посол Израиля: Готовы быть полезными Азербайджану там, где мы нужны
Посол Израиля: Готовы быть полезными Азербайджану там, где мы нужны
5 января 2023 г. 11:37
Депутат Верховной Рады: Нынешний год станет годом победы Украины над Россией
Депутат Верховной Рады: Нынешний год станет годом победы Украины над Россией
4 января 2023 г. 12:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi