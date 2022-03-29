В Азербайджане с 1 апреля вводится мораторий на промышленный вылов рыбы

В связи с сезоном нереста рыбы с 1 апреля вступает в силу мораторий на промышленной вылов рыбы во внутренних водоемах - реках, озерах, водохранилищах, который продлится до 1 сентября.

В связи с сезоном нереста рыбы с 1 апреля вступает в силу мораторий на промышленной вылов рыбы во внутренних водоемах - реках, озерах, водохранилищах, который продлится до 1 сентября.

Как сообщает Report, об этом заявил глава Службы охраны биологического разнообразия Фируддин Алиев.

Он отметил, что запрет не распространяется на мелиоративные коллекторы. Руководитель службы призвал всех, кто занимается промышленным рыболовством, соблюдать правила во время моратория: "Занимающиеся спортивным и любительским рыболовством могут рыбачить на условиях, установленных законом".