В Азербайджане резко похолодает, ожидается снег

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ "В ночь с 16-го на 17-ое января и до второй половины дня 18 января погодные условия на территории страны могут резко измениться".

Как сообщает Report, об этом в заявлении журналистам сказала директор Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева.

По ее словам, причина изменения климатических условий связана с приближением средиземноморского циклона к территории страны: "С 17 января данный процесс в первую очередь проявится в Нахчыванской Автономной Республики, Нагорном Карабахе, Газахе и Гянджинском регионе. Прогнозируется сильный северо-западный ветер, максимальная скорость которого достигнет 28-33 м/с, временами может дойти до 35-38 м/с".

У.Тагиева добавила, что по сравнению с предыдущими днями столбики термометров опустятся на 10 градусов: "В районах республики будут осадки, снег и мокрый снег, которые местами могут принять интенсивный характер. В ночь с 17-го на 18-ое января на районных дорогах есть вероятность гололеда. 17 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается мокрый снег и снег, температура воздуха составит 0-2 градусов тепла. Высота морской волны достигнет 6-8 метров".