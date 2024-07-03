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В Азербайджане расширены особо охраняемые природные территории

В Азербайджане расширены особо охраняемые природные территории В Азербайджане расширены особо охраняемые природные территории.
Экология
3 июля 2024 г. 16:06
В Азербайджане расширены особо охраняемые природные территории

В Азербайджане расширены особо охраняемые природные территории.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции сказал начальник Cлужбы охраны биоразнообразия Министерства экологии и природных ресурсов Фируддин Алиев.

По его словам, для защиты леопарда в республике существует обширная сеть особо охраняемых природных территорий: "В последние годы площадь особо охраняемых природных территорий, на которых обитают леопарды, значительно расширилась. Если в прошлом веке в Нахчыване был только Ордубадский заказник (40 000 га), то сейчас там действуют 4 особо охраняемых природных территорий общей площадью 148 645 га".

Ф.Алиев добавил, что площадь Гирканского национального парка, созданного на базе ранее существовавшего Гирканского заповедника площадью 2 906 гектаров, была увеличена до 40 358 га: "На освобожденных от оккупации территориях также планируется создание новых особо охраняемых природных территорий и параллельное усиление их защиты".

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