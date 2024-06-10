В Азербайджане пройдут дожди, реки выйдут из берегов

В Баку и на Абшеронском полуострове 11 и 12 июня преимущественно ночью и утром ожидаются переменные осадки, возможны кратковременные ливни и грозы.

Об этом Report сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

В регионах Азербайджана нестабильная дождливая погода сохранится до вечера 12 июня.

В горных и предгорных районах (Гянджа-Газах, Дашкесан-Гедабек, Карабах и Восточный Зангезур, Балакен-Шеки, Губа-Гусар, Горный Ширван, Лянкяран-Астара) осадки примут интенсивный характер, возможен град.

Водность рек повысится, на некоторых из них, протекающих по территории Гянджа-Газахского, Дашкесан-Гедабекского, Карабахского и Восточно-Зангезурского, Балакен-Шекинского, Губа-Гусарского, Лянкяран-Астаринского регионов и Горного Ширвана, возможно формирование кратковременных паводков и наводнений.