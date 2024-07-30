В Азербайджане пройдет очередной фестиваль "Обменяй отходы на подарки"

3 августа в Баку, в "Аг шехере" в рамках "Года солидарности во имя зеленого мира" пройдет очередной фестиваль "Обменяй отходы на подарки".

3 августа в Баку, в "Аг шехере" в рамках "Года солидарности во имя зеленого мира" пройдет очередной фестиваль "Обменяй отходы на подарки".

Как сообщает Report, об этом заявила пресс-секретарь Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Ирада Ибрагимова.

По ее словам, организованный ведомством при поддержке исполнительной власти Хатаинского района и партнерских организаций фестиваль проводится в целях более эффективной переработки отходов, информирования общественности в вопросах правильного обращения с отходами.

"Граждане получат различные подарки, сдав пластиковые бутылки общей емкостью не менее 35 литров, стеклянные бутылки/банки емкостью 5 литров или 10 использованных батареек", - добавила Ибрагимова.