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В Азербайджане пройдет очередной фестиваль "Обменяй отходы на подарки"

В Азербайджане пройдет очередной фестиваль "Обменяй отходы на подарки" 3 августа в Баку, в "Аг шехере" в рамках "Года солидарности во имя зеленого мира" пройдет очередной фестиваль "Обменяй отходы на подарки".
Экология
30 июля 2024 г. 17:47
В Азербайджане пройдет очередной фестиваль Обменяй отходы на подарки

3 августа в Баку, в "Аг шехере" в рамках "Года солидарности во имя зеленого мира" пройдет очередной фестиваль "Обменяй отходы на подарки".

Как сообщает Report, об этом заявила пресс-секретарь Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Ирада Ибрагимова.

По ее словам, организованный ведомством при поддержке исполнительной власти Хатаинского района и партнерских организаций фестиваль проводится в целях более эффективной переработки отходов, информирования общественности в вопросах правильного обращения с отходами.

"Граждане получат различные подарки, сдав пластиковые бутылки общей емкостью не менее 35 литров, стеклянные бутылки/банки емкостью 5 литров или 10 использованных батареек", - добавила Ибрагимова.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda növbəti dəfə “Tullantıları hədiyyələrə dəyiş” festivalı keçiriləcək

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