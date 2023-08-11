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В Азербайджане пройдет акция по очистке береговой линии от мусора

В Азербайджане пройдет акция по очистке береговой линии от мусора 12 августа в Азербайджане состоится акция по очистке береговой линии от мусора.
Экология
11 августа 2023 г. 16:49
В Азербайджане пройдет акция по очистке береговой линии от мусора
Report/ Firi Salim

12 августа в Азербайджане состоится акция по очистке береговой линии от мусора.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель министра экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева.

"Вот уже на протяжении 17-ти лет 12 августа прикаспийские страны отмечают день Каспия. В этом году 12-го августа приходится на нерабочий день. Пользуясь этой возможностью, мы приглашаем жителей столицы, а также всех прибрежных районов присоединиться к акции "Для Каспия-вместе".
В Новханы, Бильгя, Сумгайыте, Хачмазе, Сиазани, Шабрани, Сяльянах, Лянкаране и Астаре рано утром с 09.00 до 10.00 состоится акция по очистке береговой линии от мусора.

Учитывая, что в ближайшие дни волна жары будет продолжаться, уверена, что на море без головного убора никто не ходит. А перчатки для уборки и прохладная вода, конечно же, будет предоставлена организаторами", - заявила У. Тагиева.

С более подробной информацией о местах проведения акции можно ознакомиться на сайте Минэкологии eco.gov.az и социальных сетях министерства.

В акции также примут участие представители НПО, волонтеры, работники различных министерств, представители исполнительной власти районов.

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