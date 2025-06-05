В Азербайджане произошло землетрясение

В Азербайджане произошло землетрясение

Министерство по чрезвычайным ситуациям распространило заявление о землетрясении, произошедшем сегодня в Шамахы и Хызы.

Как сообщили Report в ведомстве, в МЧС не поступало информации о каких-либо разрушениях или человеческих жертвах.

16:18

В Шамахинском и Хызынском районах произошло землетрясение.

Об этом Report сообщили в Республиканском сейсмологическом центре при НАНА.

Землетрясение магнитудой 3,7 зарегистрировано в 16:02 по местному времени, очаг залегал на глубине 7 км.

Подземные толчки ощущались в эпицентре силой до 4 баллов, а в окрестностях - от 3 до 4 баллов.

В 16:04 по местному времени было зарегистрирован афтершок магнитудой 3.1, очаг залегал на глубине 4 км. Подземные толчки не ощущались.