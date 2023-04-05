В Азербайджане проходит очередная встреча Диалога по национальной водной политике

В Азербайджане при организационной поддержке Министерства экологии и природных ресурсов проводится очередная встреча Диалога национальной водной политики по эффективному управлению водными ресурсами в рамках Программы Европейского союза за окружающую сред

В Азербайджане при организационной поддержке Министерства экологии и природных ресурсов проводится очередная встреча Диалога национальной водной политики по эффективному управлению водными ресурсами в рамках Программы Европейского союза за окружающую среду (EU4Environment).

Об этом Report сообщили в пресс-службе МЭПР.

Было отмечено, что в мероприятии принимают участие представители соответствующих государственных структур, участвующих в управлении водными ресурсами в Азербайджане, азербайджанского представительства Европейского Союза, международных организаций, а также эксперты Европейской экономической комиссии ООН, Организации экономического сотрудничества и развития, Агентства окружающей среды Австрии, Международного союза охраны природы и международного водного офиса Франции.

На мероприятии были обсуждены вопросы, связанные с эффективным управлением водными ресурсами в стране, созданием электронной информационной системы, развитием инфраструктуры водоснабжения, управлением трансграничными реками, реализацией Целей устойчивого развития, расширением сотрудничества с международными организациями.