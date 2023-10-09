В Азербайджане прогнозируются дожди и грозы

10 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно.

10 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью в отдельных частях полуострова возможны кратковременные дожди и грозы. Днем осадки постепенно прекратятся. Будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер, который днем сменится умеренным северо-восточным ветром.

Температура воздуха ночью составит 12-15°, днем 15-18° тепла. Атмосферное давление - 766 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 75-85%, днем - 50-60%.

В районах Азербайджана ожидаются переменные осадки, на отдельных территориях осадки будут интенсивными, не исключаются грозы, в горных территориях выпадет снег. Ночью и утром в некоторых районах ожидается туман. Будет преобладать порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 12-16°, днем 16-20° тепла, в горах ночью 0-5°, днем 5-9° тепла.