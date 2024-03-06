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В Азербайджане прогнозируется сильный ветер

В Азербайджане прогнозируется сильный ветер В Баку и на Абшеронском полуострове со второй половины дня 7 марта и до утра 8 марта ожидается усиление северо-западного ветра до 15-18 м/с, временами с порывами до 20-23 м/с.
Экология
6 марта 2024 г. 15:43
В Азербайджане прогнозируется сильный ветер

В Баку и на Абшеронском полуострове со второй половины дня 7 марта и до утра 8 марта ожидается усиление северо-западного ветра до 15-18 м/с, временами с порывами до 20-23 м/с.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу.

Вечером и ночью местами прогнозируются осадки.

В горных районах Азербайджана с 7 по 9 марта ожидается нестабильная погода, местами осадки.

Интенсивные осадки прогнозируются в Карабахском, Восточно-Зангезурском, Газах-Гянджинском, Балакен-Шекинском, Губа-Гусарском, Центрально-Аранском, Нахчыванском, Лянкяран-Астаринском регионах. Западный ветер усилится до 18-23 м/с в горных и предгорных районах. В горных районах дороги покроются наледью.

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