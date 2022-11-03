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В Азербайджане продолжаются работы по восстановлению лесов

В Азербайджане продолжаются работы по восстановлению лесов 3 ноября проведены лесовосстановительные работы на территории земель лесного фонда Губинского, Товузского, Шамкирского, Агджабединского, Габалинского, Шекинского, Сабирабадского и Гёйгёльского районов.
Экология
3 ноября 2022 г. 19:02
В Азербайджане продолжаются работы по восстановлению лесов

3 ноября проведены лесовосстановительные работы на территории земель лесного фонда Губинского, Товузского, Шамкирского, Агджабединского, Габалинского, Шекинского, Сабирабадского и Гёйгёльского районов.

Об этом Report сообщил представитель Службы развития лесов при Министерстве экологии и природных ресурсов Джаббар Гарибов.

По словам представителя Службы, в течение дня на 22 гектарах земли было посажено 16 000 саженцев, посеяно 800 килограммов семян дуба.

Он отметил, что с начала осеннего посевного сезона на 194 гектарах земель лесного фонда страны посажено более 142 тысяч саженцев и посеяно 9 500 килограммов семян.

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