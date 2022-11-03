В Азербайджане продолжаются работы по восстановлению лесов

3 ноября проведены лесовосстановительные работы на территории земель лесного фонда Губинского, Товузского, Шамкирского, Агджабединского, Габалинского, Шекинского, Сабирабадского и Гёйгёльского районов.

3 ноября проведены лесовосстановительные работы на территории земель лесного фонда Губинского, Товузского, Шамкирского, Агджабединского, Габалинского, Шекинского, Сабирабадского и Гёйгёльского районов.

Об этом Report сообщил представитель Службы развития лесов при Министерстве экологии и природных ресурсов Джаббар Гарибов.

По словам представителя Службы, в течение дня на 22 гектарах земли было посажено 16 000 саженцев, посеяно 800 килограммов семян дуба.

Он отметил, что с начала осеннего посевного сезона на 194 гектарах земель лесного фонда страны посажено более 142 тысяч саженцев и посеяно 9 500 килограммов семян.