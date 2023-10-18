В Азербайджане продолжат меры по вакцинации диких животных с помощью авиации

В этом году в Азербайджане впервые среди стран региона была проведена вакцинация диких животных в лесных массивах с помощью брикетов-приманок с использованием авиации.

В этом году в Азербайджане впервые среди стран региона была проведена вакцинация диких животных в лесных массивах с помощью брикетов-приманок с использованием авиации.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) Баларагим Гулиев на региональном семинаре для национальных координаторов Всемирной организации по охране здоровья животных.

По словам зампредседателя, эти мероприятия будут продолжены: "Также ведутся переговоры о реализации данной стратегии с участием России и Грузии для достижения более эффективных результатов".