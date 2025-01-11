В Азербайджане продолжается работа по созданию новых национальных парков

13:48

В Азербайджане ведется работа по расширению сети национальных парков и охраняемых природных территорий.

Об этом Report заявил заместитель начальника Службы охраны биологического разнообразия Рашад Аллахвердиев.

По его словам, в стране функционируют 10 национальных парков, 10 государственных природных заповедников и 24 природных заказника. Общая площадь охраняемых территорий составляет 893 тыс. гектаров, что эквивалентно 10,3% территории страны.

"Если до 2001 года охраняемые территории занимали 478 тыс. гектаров, то сегодня их площадь увеличилась вдвое", - отметил он.

Аллахвердиев отметил, что на стадии создания находятся два новых национальных парка.

"Это Боездаг-Аджинохурский, включающий долину реки Ганых и хребет Ахар-Бахар, а также национальный парк на базе Илисуйского государственного природного заповедника. Эти территории обладают уникальным природным ландшафтом и биологическим разнообразием. В национальных парках реализуются инфраструктурные проекты, открываются новые туристические маршруты и повышается квалификация сотрудников", - добавил он.

Аллахвердиев подчеркнул, что национальные парки Азербайджана вызывают большой интерес у туристов: "В 2024 году их посетили 224 тыс. человек, большая часть из которых - местные жители. Но мы видим и рост числа иностранных гостей".

Заместитель начальника службы также рассказал о проектах реинтродукции животных.

"С 2010 года Министерство экологии и природных ресурсов, Общественное объединение IDEA и представительство Всемирного фонда дикой природы (WWF) в Азербайджане реализуют проект по восстановлению популяций джейранов, в рамках которого 396 особей были перемещены в различные регионы Азербайджана и также в Национальный парк Вашлоуани в Грузии. Кроме того, с 2019 по 2023 год из зоопарков Франции, Бельгии и Германии в Азербайджан доставлены 46 европейских зубров, численность которых увеличилась до 68 особей. Для их разведения в Шахдагском национальном парке был создан специальный комплекс", - подчеркнул Аллахвердиев.

Напомним, что 11 января во всем мире отмечается День заповедников и национальных парков.