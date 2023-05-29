В Азербайджане приостановлена деятельность завода, руководитель оштрафован

На 3-м километре дороги Билясувар-Бахрамтепе выявлены выбросы в атмосферу с действующего асфальтобетонного завода.
Об этом Report сообщили в Государственной службе экологической безопасности.
Было отмечено, что в ходе расследования выяснилось, что из–за отсутствия технического обслуживания очистных сооружений на заводе, принадлежащем ООО ”Эксплуатация дорог №45", в окружающую среду выбрасываются отходы.
В связи с этим на начальника завода Гадира Аскерова был составлен протокол, и он был оштрафован на сумму 3500 манатов.
Для устранения недостатков В.Аскерову даны принудительные указания, и до устранения недостатков деятельность завода приостановлена.