В Азербайджане приостановлена деятельность завода, руководитель оштрафован

13:41

На 3-м километре дороги Билясувар-Бахрамтепе выявлены выбросы в атмосферу с действующего асфальтобетонного завода.

Об этом Report сообщили в Государственной службе экологической безопасности.

Было отмечено, что в ходе расследования выяснилось, что из–за отсутствия технического обслуживания очистных сооружений на заводе, принадлежащем ООО ”Эксплуатация дорог №45", в окружающую среду выбрасываются отходы.

В связи с этим на начальника завода Гадира Аскерова был составлен протокол, и он был оштрафован на сумму 3500 манатов.

Для устранения недостатков В.Аскерову даны принудительные указания, и до устранения недостатков деятельность завода приостановлена.