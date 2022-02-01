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В Азербайджане предлагается увеличить сумму штрафа за жестокое обращение с животными

В Азербайджане предлагается увеличить сумму штрафа за жестокое обращение с животными В Азербайджане за жестокое обращение с бездомными животными применяется штраф, в настоящее время разрабатывается проект о повышении суммы штрафа.
Экология
1 февраля 2022 г. 17:16
В Азербайджане предлагается увеличить сумму штрафа за жестокое обращение с животными

В Азербайджане за жестокое обращение с бездомными животными применяется штраф, в настоящее время разрабатывается проект о повышении суммы штрафа.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Государственной службы экологической безопасности Министерства экологии и природных ресурсов Хикмет Ализаде.

Начальник госслужбы напомнил, что согласно Кодексу об административных правонарушениях сумма штрафа за жестокое обращение с животными составляет 500 манатов: "В социальных сетях мы неоднократно становились свидетелями жестокого обращения с бездомными животными. Предусмотренный кодексом штраф - слишком мягкое наказание. Поэтому предлагается в несколько раз увеличить сумму штрафа и определить другие жесткие виды и меры ответственности".

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Версия на азербайджанском языке Sahibsiz heyvanlara rəhmsiz davranışa görə cərimələrin məbləği artırıla bilər

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