​В Азербайджане введен запрет на ловлю некоторых видов водных биоресурсов

Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ Кабинет министров Азербайджана внес изменения в "Положение о Государственном природном заповеднике Эльдарская сосна Азербайджанской Республики".

Как сообщает Report, решение о внесении изменений было утверждено премьер-министром Артуром Раси-заде.

Так, согласно изменениям, внесенным в часть положения "Особенности особого охранного заповедника", вводится запрет на охоту, ловлю рыбы и других видов водных биоресурсов, а также на охоту и использование в хозяйственных целях животных, не относящихся к охотничьим объектам и объектам рыболовства.