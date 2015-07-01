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    ​В Азербайджане введен запрет на ловлю некоторых видов водных биоресурсов

    Решение утверждено Артуром Раси-заде

    Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ Кабинет министров Азербайджана внес изменения в "Положение о Государственном природном заповеднике Эльдарская сосна Азербайджанской Республики".

    Как сообщает Report, решение о внесении изменений было утверждено премьер-министром Артуром Раси-заде.

    Так, согласно изменениям, внесенным в часть положения "Особенности особого охранного заповедника", вводится запрет на охоту, ловлю рыбы и других видов водных биоресурсов, а также на охоту и использование в хозяйственных целях животных, не относящихся к охотничьим объектам и объектам рыболовства.  

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