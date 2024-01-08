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В Азербайджане пойдет снег, температура воздуха резко понизится

В Азербайджане пойдет снег, температура воздуха резко понизится 10 января погодные условия в Азербайджане резко изменятся. Ожидается кратковременный сильный северо-западный ветер, максимальная скорость которого составит 18-23 м/с, временами - 25-28 м/с. Ночью на отдельных участках Абшеронского полуострова скорость вет
Экология
8 января 2024 г. 15:44
В Азербайджане пойдет снег, температура воздуха резко понизится

10 января погодные условия в Азербайджане резко изменятся. Ожидается кратковременный сильный северо-западный ветер, максимальная скорость которого составит 18-23 м/с, временами - 25-28 м/с. Ночью на отдельных участках Абшеронского полуострова скорость ветра достигнет 30-33 м/с, днем постепенно ослабнет.

Об этом Report сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Вечером ожидается дождь, в пригороде он сменится мокрым снегом.

Температура воздуха снизится на 5-8° по сравнению с предыдущими днями.

В регионах Азербайджана, начиная с горных районов, с 10 января погодные условия изменятся, будут нестабильными. До 12 января временами ожидаются дожди, местами выпадет мокрый снег, в горных и предгорных районах пойдет снег. В некоторых местах (Нахчыванская АР, Карабах и Восточный Зангезур, Газах-Гянджа, Балакен-Шеки, Губа-Гусар) возможны интенсивные осадки.

Западный ветер усилится до 15-20 м/с, преимущественно в горных и предгорных районах - временами до 25-30 м/с.

Температура воздуха снизится на 5-10° по сравнению с предыдущими днями, в равнинных районах ночью ожидается 0-5° тепла, днем ​​- 6-11°тепла, а в горных районах - ночью 6-11°мороза, днем - 0-5° мороза​​.

В ночь на 11 января в некоторых горных и предгорных районах на дорогах возможен гололед.

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