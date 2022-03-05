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В Азербайджане похолодает

В Азербайджане похолодает За первые 5 дней марта количество осадков составило 25-50 процентов от месячной нормы.
Экология
5 марта 2022 г. 15:12
В Азербайджане похолодает

За первые 5 дней марта количество осадков составило 25-50 процентов от месячной нормы.

Как сообщает Report, об этом заявила глава Национальной службы гидрометеорологии Азербайджана Умайра Тагиева.

По ее словам, на Абшероне в эти дни выпало 36 процентов, а на севере страны - более половины месячной нормы осадков: "Уровень воды в горных реках Большого и Малого Кавказа поднялся на 7-10 см, а в верховьях Куры - на 26 см".

Глава службы отметила, что хотя ожидаемая в ближайшие три дня температура будет выше нормы, с вечера 9 марта ожидается изменение погоды, температура значительно понизится: "Температура на Абшероне будет ниже, чем в феврале, и составит 4-9 градусов тепла. В первой половине второй декады марта ожидается облачная погода, временами дождь, в горах снег".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda hava şəraiti dəyişəcək, temperatur aşağı düşəcək

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