В Азербайджане похолодает

За первые 5 дней марта количество осадков составило 25-50 процентов от месячной нормы.

За первые 5 дней марта количество осадков составило 25-50 процентов от месячной нормы.

Как сообщает Report, об этом заявила глава Национальной службы гидрометеорологии Азербайджана Умайра Тагиева.

По ее словам, на Абшероне в эти дни выпало 36 процентов, а на севере страны - более половины месячной нормы осадков: "Уровень воды в горных реках Большого и Малого Кавказа поднялся на 7-10 см, а в верховьях Куры - на 26 см".

Глава службы отметила, что хотя ожидаемая в ближайшие три дня температура будет выше нормы, с вечера 9 марта ожидается изменение погоды, температура значительно понизится: "Температура на Абшероне будет ниже, чем в феврале, и составит 4-9 градусов тепла. В первой половине второй декады марта ожидается облачная погода, временами дождь, в горах снег".