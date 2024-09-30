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В Азербайджане похолодает, пойдут дожди, возможны сели

В Азербайджане похолодает, пойдут дожди, возможны сели В Баку и на Абшеронском полуострове после нескольких дней умеренной погоды 2 октября в первой половине дня временами ожидаются дожди.
Экология
30 сентября 2024 г. 15:26
В Азербайджане похолодает, пойдут дожди, возможны сели

В Баку и на Абшеронском полуострове после нескольких дней умеренной погоды 2 октября в первой половине дня временами ожидаются дожди.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, 1 октября в основном в горных и предгорных районах Азербайджана, а со 2 до полудня 3 октября в большинстве районов временами ожидаются дождь и грозы.

В Гянджа-Газахском, Карабахском и Восточном-Зангезурском, Балакен-Шекинском, Губа-Гусарском, Нагорно-Ширванском, Центрально-Аранском, Лянкяран-Астаринском районах и в Нахчыванской АР возможны ливни, град, а в высокогорных районах - снег.

Ожидается повышение уровня воды в реках, а на некоторых реках Большого и Малого Кавказа возможны кратковременные паводки и сели.

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