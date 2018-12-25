Синоптики предупредили о похолодании в Азербайджане

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Министерство экологии и природных ресурсов сделало предупреждение относительно ожидаемых в последующие три дня погодных условий.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии МЭПР, в ближайшие 3 дня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается ветер. Юго-западный ветер временами перейдет в северо-западный ветер. 28 декабря возможны переменные осадки. По сравнению с предыдущими днями столбики термометров опустятся на 3-5 градусов.

27-28 декабря в районах Азербайджана ожидаются нестабильные погодные условия, временами дожди. В отдельных местах осадки могут принять интенсивный характер, в горных и предгорных районах есть вероятность снега.

Скорость прогнозируемого с 26 декабря по вечерние часы 28 декабря западного ветра временами усилится. По сравнению с предыдущими днями, столбики термометров опустятся на 3-5 градусов.