В Азербайджане похолодает

Температура воздуха по сравнению с предыдущими днями постепенно понизится на 4 градуса

С 23 декабря до утра 25 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается нестабильная погода, временами дожди, местами интенсивные.

Как сообщили Report в Национальном гидрометеорологическом центре, с полудня 24 декабря до утра 25 декабря скорость северо-западного ветра достигнет 15-18 м/с, местами будут порывы до 20-25 м/с.

Температура воздуха по сравнению с предыдущими днями постепенно понизится на 4 градуса.

С вечера 22 декабря, начиная с западных районов, на территории страны ожидается нестабильная погода, временами дожди, в горных и предгорных районах снег, местами интенсивный. С полудня 24 декабря до утра 25 декабря скорость западного ветра составит 15-20 м/с, местами порыв достигнет 23-25 м/с. Температура воздуха по сравнению с предыдущими днями постепенно снизится на 3-5 градусов.

В горных районах возможен гололед.