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В Азербайджане погода стабилизируется, температура воздуха повысится 

В Азербайджане погода стабилизируется, температура воздуха повысится  В течение следующей недели погодные условия на территории Азербайджана будут относительно стабильными.
Экология
14 января 2023 г. 16:35
В Азербайджане погода стабилизируется, температура воздуха повысится 

В течение следующей недели погодные условия на территории Азербайджана будут относительно стабильными.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, погода ожидается, в основном, без осадков, но в некоторых восточных районах и на Абшеронском полуострове утром будет туман, изморось.

Будет преобладать умеренный юго-восточный ветер. Температура воздуха постепенно повысится и приблизится к климатической норме. Днем в Баку и на Абшеронском полуострове будет 5-7° тепла, в горных районах - 0-5° мороза, в низменных - 5-8° тепла.

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Версия на азербайджанском языке Gələn həftə hava şəraiti sabit keçəcək, temperatur yüksələcək - PROQNOZ

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