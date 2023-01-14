В Азербайджане погода стабилизируется, температура воздуха повысится

В течение следующей недели погодные условия на территории Азербайджана будут относительно стабильными.

В течение следующей недели погодные условия на территории Азербайджана будут относительно стабильными.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, погода ожидается, в основном, без осадков, но в некоторых восточных районах и на Абшеронском полуострове утром будет туман, изморось.

Будет преобладать умеренный юго-восточный ветер. Температура воздуха постепенно повысится и приблизится к климатической норме. Днем в Баку и на Абшеронском полуострове будет 5-7° тепла, в горных районах - 0-5° мороза, в низменных - 5-8° тепла.