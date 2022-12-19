О нас

В Азербайджане погода резко изменится, ожидается снег и мороз

В Азербайджане погода резко изменится, ожидается снег и мороз В Баку и на Абшеронском полуострове с вечера 19 декабря до 21 декабря погода резко изменится, будет дуть северо-западный ветер со скоростью 20 м/с и порывами до 23-28 м/с, местами скорость ветра достигнет 30-33 м/с.
Экология
19 декабря 2022 г. 10:53
В Азербайджане погода резко изменится, ожидается снег и мороз

В Баку и на Абшеронском полуострове с вечера 19 декабря до 21 декабря погода резко изменится, будет дуть северо-западный ветер со скоростью 20 м/с и порывами до 23-28 м/с, местами скорость ветра достигнет 30-33 м/с.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

20 декабря временами осадки. Температура воздуха ночью и днем - +2-5.

В ночь с 19 по 20 декабря в районах Азербайджана осадки, в горных и предгорных районах выпадет снег. В северных и западных районах до 21 декабря ожидается резкое изменение погоды. Температура воздуха в горных и предгорных районах – ночью 10-15 градусов мороза, днем 3-8 градусов мороза. В низменных районах температура воздуха составит 0 градусов.

Скорость ветра составит 15-20 м/с, временами – 25-30 м/с.

В горных и предгорных районах дороги покроются льдом, ожидается туман.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Weather to change drastically in Azerbaijan, snow, frost expected - WARNING
Версия на азербайджанском языке Hava kəskin dəyişəcək, qar yağacaq, şaxta olacaq - XƏBƏRDARLIQ

Другие новости из категории

Обнародован прогноз погоды в Шуше, Кельбаджаре и Лачыне
Обнародован прогноз погоды в Шуше, Кельбаджаре и Лачыне
18 декабря 2022 г. 16:37
Евросовет и Европарламент согласовали пакет законопроектов по борьбе с изменением климата
Евросовет и Европарламент согласовали пакет законопроектов по борьбе с изменением климата
18 декабря 2022 г. 15:32
В Баку ожидается туман, в некоторых районах будет мокрый снег
В Баку ожидается туман, в некоторых районах будет мокрый снег
18 декабря 2022 г. 12:23
В реки Беситчай и Хекери выпущены мальки рыб
ФотоВ реки Беситчай и Хекери выпущены мальки рыб
17 декабря 2022 г. 18:40
Погода в Шуше, Кяльбаджаре и Лачыне
Погода в Шуше, Кяльбаджаре и Лачыне
17 декабря 2022 г. 14:20
Прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье
Прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье
17 декабря 2022 г. 13:17
NASA запустило спутник, который поможет предсказывать засухи и наводнения
NASA запустило спутник, который поможет предсказывать засухи и наводнения
16 декабря 2022 г. 23:33
В Шуше, Кяльбаджаре и Лачыне выпадет снег
В Шуше, Кяльбаджаре и Лачыне выпадет снег
16 декабря 2022 г. 14:49
Обнародован прогноз погоды на завтра
Обнародован прогноз погоды на завтра
16 декабря 2022 г. 12:52
Обнародован прогноз погоды в Шуше, Кяльбаджаре и Лачыне
Обнародован прогноз погоды в Шуше, Кяльбаджаре и Лачыне
15 декабря 2022 г. 13:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi