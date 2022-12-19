В Азербайджане погода резко изменится, ожидается снег и мороз

В Баку и на Абшеронском полуострове с вечера 19 декабря до 21 декабря погода резко изменится, будет дуть северо-западный ветер со скоростью 20 м/с и порывами до 23-28 м/с, местами скорость ветра достигнет 30-33 м/с.

В Баку и на Абшеронском полуострове с вечера 19 декабря до 21 декабря погода резко изменится, будет дуть северо-западный ветер со скоростью 20 м/с и порывами до 23-28 м/с, местами скорость ветра достигнет 30-33 м/с.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

20 декабря временами осадки. Температура воздуха ночью и днем - +2-5.

В ночь с 19 по 20 декабря в районах Азербайджана осадки, в горных и предгорных районах выпадет снег. В северных и западных районах до 21 декабря ожидается резкое изменение погоды. Температура воздуха в горных и предгорных районах – ночью 10-15 градусов мороза, днем 3-8 градусов мороза. В низменных районах температура воздуха составит 0 градусов.

Скорость ветра составит 15-20 м/с, временами – 25-30 м/с.

В горных и предгорных районах дороги покроются льдом, ожидается туман.