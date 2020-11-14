В Азербайджане погода будет неустойчивой, ожидается дождь, снег

Температура воздуха постепенно понизится на 5-7 градусов

Национальная гидрометеорологическая служба Азербайджана предупредила о нестабильных погодных условиях на территории страны с вечера 15 ноября до 18 ноября.

Как сообщает Report, завтра вечером в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается неустойчивая погода, временами дождь. В некоторых местах есть вероятность интенсивных осадков.

Вечером 15 ноября в восточных районах, а вечером 16 ноября в большинстве районов ожидаются дожди. В отдельных местах осадки будут интенсивными, в горных и предгорных районах возможен снег.

Температура воздуха постепенно понизится на 5-7 градусов. Водность рек может повыситься. Нестабильные погодные условия сохранятся до конца второй декады ноября.