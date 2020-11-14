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В Азербайджане погода будет неустойчивой, ожидается дождь, снег

В Азербайджане погода будет неустойчивой, ожидается дождь, снег Температура воздуха постепенно понизится на 5-7 градусов
Экология
14 ноября 2020 г. 12:57
В Азербайджане погода будет неустойчивой, ожидается дождь, снег

Национальная гидрометеорологическая служба Азербайджана предупредила о нестабильных погодных условиях на территории страны с вечера 15 ноября до 18 ноября.

Как сообщает Report, завтра вечером в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается неустойчивая погода, временами дождь. В некоторых местах есть вероятность интенсивных осадков.

Вечером 15 ноября в восточных районах, а вечером 16 ноября в большинстве районов ожидаются дожди. В отдельных местах осадки будут интенсивными, в горных и предгорных районах возможен снег.

Температура воздуха постепенно понизится на 5-7 градусов. Водность рек может повыситься. Нестабильные погодные условия сохранятся до конца второй декады ноября.

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