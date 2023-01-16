В Азербайджане подсчитываются перелетные и оседлые птицы

С целью наблюдения за динамикой численности перелетных и оседлых птиц в стране начался процесс подсчета животных.

С целью наблюдения за динамикой численности перелетных и оседлых птиц в стране начался процесс подсчета животных.

Как сообщил Report начальник Службы охраны биоразнообразия Фируддин Алиев, процесс с участием сотрудников службы, Орнитологического общества Азербайджана, Института зоологи НАНА проводится в Гызылагаджском, Ширванском, Абшеронском, Акгельском национальных парках, а также охотничьих угодьях Самух, Варвара, Агзыбир, Сарысу.

Начальник службы добавил, что в стране насчитывается более 400 видов орнитофауны.