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В Азербайджане подсчитываются перелетные и оседлые птицы

В Азербайджане подсчитываются перелетные и оседлые птицы С целью наблюдения за динамикой численности перелетных и оседлых птиц в стране начался процесс подсчета животных.
Экология
16 января 2023 г. 11:02
В Азербайджане подсчитываются перелетные и оседлые птицы

С целью наблюдения за динамикой численности перелетных и оседлых птиц в стране начался процесс подсчета животных.

Как сообщил Report начальник Службы охраны биоразнообразия Фируддин Алиев, процесс с участием сотрудников службы, Орнитологического общества Азербайджана, Института зоологи НАНА проводится в Гызылагаджском, Ширванском, Абшеронском, Акгельском национальных парках, а также охотничьих угодьях Самух, Варвара, Агзыбир, Сарысу.

Начальник службы добавил, что в стране насчитывается более 400 видов орнитофауны.

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