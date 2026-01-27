В Азербайджане подготовят интерактивную карту-схему на основе мониторингов на Каспии
Экология
- 27 января, 2026
- 18:27
В Азербайджане планируют подготовить интерактивную карту-схему на основе мониторингов в Каспийском море.
Как передает Report, об этом говорилось на заседании Кабинета министров под председательством премьер-министра Али Асадова.
На заседании были даны соответствующие поручения по определению и приоритизации объемов работ, включая вышеупомянутый вопрос, изучению международного опыта и реализации мероприятий на основе принципа государственно-частного партнерства, а также демонтажу аварийных и непригодных гидротехнических сооружений и скважин, поднятию затонувших и полузатонувших судов, оценке влияния принимаемых мер на улучшение морской окружающей среды.
Последние новости
18:33
В Баку впервые проведены экстернатные экзамены в электронной формеНаука и образование
18:27
На Мадагаскар обрушился мощный тропический циклон "Фития"Другие страны
18:15
В Азербайджане за минувшие сутки задержаны около 60 правонарушителейПроисшествия
18:09
Фото
В Шахдаге состоялся Кубок Гейдара Алиева по горнолыжному спортуИндивидуальные
17:54
Азербайджан увеличил производство асфальта на 30,4%Промышленность
17:39
В Азербайджане за минувшие сутки задержаны 120 разыскиваемых лицПроисшествия
17:38
Американо-российские переговоры начнутся в ближайшее время в МайамиДругие страны
17:33
Правительство РФ снимает запрет на экспорт бензина для производителейЭнергетика
17:26