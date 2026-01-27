В Азербайджане подготовят интерактивную карту-схему на основе мониторингов на Каспии

В Азербайджане планируют подготовить интерактивную карту-схему на основе мониторингов в Каспийском море.

Как передает Report, об этом говорилось на заседании Кабинета министров под председательством премьер-министра Али Асадова.

На заседании были даны соответствующие поручения по определению и приоритизации объемов работ, включая вышеупомянутый вопрос, изучению международного опыта и реализации мероприятий на основе принципа государственно-частного партнерства, а также демонтажу аварийных и непригодных гидротехнических сооружений и скважин, поднятию затонувших и полузатонувших судов, оценке влияния принимаемых мер на улучшение морской окружающей среды.