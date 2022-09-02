В Азербайджане подготовлены проекты по очистке сточных вод

По заказу ОАО "Азерсу" разработаны проекты по очистке сточных вод, образующихся на побережье Каспийского моря, а также в населенных пунктах других городов и районов страны в соответствии с действующими нормативами.

По заказу ОАО "Азерсу" разработаны проекты по очистке сточных вод, образующихся на побережье Каспийского моря, а также в населенных пунктах других городов и районов страны в соответствии с действующими нормативами.

Как передает Report, об этом сообщил начальник Департамента планирования и проектирования ОАО "Азерсу" Бахадур Кенгерли в "Часе эксперта".

По его словам, в настоящее время реализуются проекты по реконструкции систем водоснабжения и канализации в 54 населенных пунктах страны: "В 30 из них также продолжается строительство систем сточных вод. В настоящее время завершено строительство 24 новых очистных сооружений. 20 из них уже сданы в эксплуатацию. Продолжаются подготовительные работы к вводу в эксплуатацию еще четырех установок. Разработаны аналогичные проекты для реализации на Абшеронском полуострове”.