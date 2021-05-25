В Азербайджане подготовлено 16 горно-пеших маршрутов

"Уже проводится определенный процесс маркировки"

"В Азербайджане подготовлено 16 горно-пеших маршрутов, и они на основе потребности охватывают определенные регионы".

Как передает Report, об этом на передаче "Час эксперта" сказала завсектором развития туристического продукта Бюро по туризму Азербайджана Шарифа Гасанова.

Она сказала, что в рамках сотрудничества с Министерством экологии и природных ресурсов будет обеспечено пролегание этих маршрутом по территории некоторых национальных парков: "Уже проводится определенный процесс маркировки. Например, в северном регионе готово 6 маршрутов. Очередной маршрут планируется пустить по южной зоне, особенно по Талышским горам. Планируется разместить маркировку на территории Гирканского национального парка".