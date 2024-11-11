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В Азербайджане по случаю Национального дня озеленения тюркских государств посадят 111 111 деревьев

В Азербайджане по случаю Национального дня озеленения тюркских государств посадят 111 111 деревьев Акция по посадке деревьев, приуроченная к 11 Ноября – Национальному дню посадки деревьев тюркских государств, состоялась в понедельник в поселке Мушфигабад Гарадагского района города Баку.
Экология
11 ноября 2024 г. 17:38
В Азербайджане по случаю Национального дня озеленения тюркских государств посадят 111 111 деревьев

Акция по посадке деревьев, приуроченная к 11 Ноября – Национальному дню посадки деревьев тюркских государств, состоялась в понедельник в поселке Мушфигабад Гарадагского района города Баку.

Как передает Report, заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов сообщил, что в рамках мероприятия в поселке Мушфигабад посадили 11 111 деревьев. В настоящее время акция продолжается во всех регионах республики, и по всей стране планируется посадить в общей сложности 111 111 деревьев.

Участвовавший в мероприятии представитель Турецкой Республики Северного Кипра в Азербайджане Уфук Турганер назвал эту акцию мобилизацией усилий для того, чтобы сделать мир, в том числе Азербайджан, более зеленым и экологически чистым: "Климат в мире меняется, и это серьезно нарушает экологический баланс. Нынешняя акция по посадке деревьев, в свою очередь, способствует борьбе с изменением климата. Азербайджан проводит эту акцию ежегодно. Мы также посадили деревья".

Заместитель министра сельского и лесного хозяйства Турции Абубакир Гизлигидер сказал, что прибыл в Баку для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата – COP29.

Отметим, что в Национальный день посадки деревьев тюркских государств в странах-членах Организации тюркских государств (ОТГ) проводятся массовые акции по посадке деревьев.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda Türk Dövlətləri Milli Ağaclandırma Günü münasibətilə 111 min 111 ağac əkilib

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