В Азербайджане по случаю Международного дня Земли прошла акция по посадке деревьев

По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой в рамках "Общереспубликанского марафона по озеленению" ("Зеленый Марафон") в поселке Мушфигабад прошла очередная акция по посадке де

По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой в рамках "Общереспубликанского марафона по озеленению" ("Зеленый Марафон") в поселке Мушфигабад прошла очередная акция по посадке деревьев по стране.

Как передает Report, к широкомасштабной акции по посадке деревьев, организованной Общественным объединением IDEA совместно с министерством экологии и природных ресурсов (МЭПР), присоединились представители Общественного совета при МЭПР, преподаватели, студенты и учащиеся Бакинского государственного университета, Азербайджанского государственного педагогического университета, Азербайджанской дипломатической академии, образовательного комплекса Баку Модерн и Сумгайытской городской средней школы № 12.

В ходе акции, проведенной в связи с Международным днем Земли, на территории площадью 2 гектара в соответствии с почвенно-климатическими условиями Абшеронского полуострова было высажено более 1 000 эльдарских сосен и оливковых деревьев.

Отметим, что Общественное объединение IDEA, которое намерено продолжить усилия по защите и расширению масштабов зеленых зон в нашей стране, вместе со своими партнерами призывает общественность принять активное участие в борьбе за защиту нашей планеты, принимаемых мерах по охране окружающей среды.