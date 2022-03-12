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В Азербайджане ожидаются осадки

В Азербайджане ожидаются осадки Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье, 13 марта.
Экология
12 марта 2022 г. 13:01
В Азербайджане ожидаются осадки

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье, 13 марта.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать облачная погода, вечером вероятны осадки.

Будет дуть умеренный северо-восточный ветер. Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью 2-4°, днем – 5-7° тепла.

Атмосферное давление повысится с 766 мм до 770 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана ожидаются переменные осадки, местами мокрый снег, снег, на отдельных территориях интенсивный. Ночью и утром туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 0-4°, днем – 4-7° тепла, в горах ночью – 5-10° мороза, в высокогорьях – до 15° мороза, днем – 0-5° тепла.

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Версия на английском языке Azerbaijan weather forecast for March 13
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda yağıntılı hava sabah da davam edəcək

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