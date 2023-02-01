В Азербайджане ожидаются ветер и осадки

С вечера 2 февраля до второй половины 3 февраля скорость северо-западного ветра в Баку и на Абшеронском полуострове достигнет 15-18 м/с, временами 20-23 м/с, ожидаются осадки.

С вечера 2 февраля до второй половины 3 февраля скорость северо-западного ветра в Баку и на Абшеронском полуострове достигнет 15-18 м/с, временами 20-23 м/с, ожидаются осадки.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в регионах Азербайджана со 2 февраля до вечера 3 февраля, начиная с западных районов, ожидаются нестабильные погодные условия, временами осадки.

В горных и предгорных районах вероятен снег, местами интенсивный. Будет дуть порывистый западный ветер.

В горных и предгорных районах ожидается гололед.