В Азербайджане ожидаются туман и изморось

4 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

4 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром местами ожидаются туман и изморось. Будет преобладать умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 9-12°, днем 15-18° тепла, в Баку ночью 9-11°, днем 16-18° тепла. Атмосферное давление 763 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 60-70%.

В некоторых районах Азербайджана местами ожидаются дожди. В высокогорных районах ожидается снег. Ночью и утром - туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 4-9°, днем 15-20° тепла, в горах ночью от 1° мороза до 3° тепла, днем 4-8° тепла.