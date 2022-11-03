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В Азербайджане ожидаются туман и изморось

В Азербайджане ожидаются туман и изморось 4 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.
Экология
3 ноября 2022 г. 12:58
В Азербайджане ожидаются туман и изморось

4 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром местами ожидаются туман и изморось. Будет преобладать умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 9-12°, днем 15-18° тепла, в Баку ночью 9-11°, днем 16-18° тепла. Атмосферное давление 763 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 60-70%.

В некоторых районах Азербайджана местами ожидаются дожди. В высокогорных районах ожидается снег. Ночью и утром - туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 4-9°, днем 15-20° тепла, в горах ночью от 1° мороза до 3° тепла, днем 4-8° тепла.

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