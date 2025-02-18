В Азербайджане ожидаются снег и сильный ветер, температура понизится на 7-10°

С вечера 19 февраля до полудня 22 февраля погодные условия в Азербайджане изменятся, ожидаются осадки, местами не исключается снег.
Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
Будет преобладать сильный северо-западный ветер. Температура воздуха постепенно понизится на 7-10° по сравнению с предыдущими днями.
Согласно информации, минимальная температура воздуха в низменных районах составит 0-5°, в предгорных - 5-10° мороза, в горных - 10-15°, в высокогорных - 15-20° мороза.
В Баку и на Абшеронском полуострове минимальная температура воздуха ночью составит около 0°, в последующие дни ожидается понижение температуры до 3° мороза.
С вечера 19 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются кратковременные дожди, с утра 20 февраля - мокрый снег, 20 и 21 февраля - снег.
В регионах Азербайджана с вечера 19 февраля и до утра 22 февраля временами ожидаются осадки в виде дождя и снега. В Нахчыванской АР, Карабахском и Восточно-Зангезурском, Газах-Гянджинском, Балакян-Шекинском, Губа-Гусарском, Горно-Ширванском, Центрально-низменном и Лянкяран-Астаринском регионах осадки будут интенсивными.
В связи с ожидаемыми погодными условиями на некоторых дорогах возможен гололед.