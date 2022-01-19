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В Азербайджане ожидаются сильный ветер, снег и гололед

В Азербайджане ожидаются сильный ветер, снег и гололед 20 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки, мокрый снег, местами снег.
Экология
19 января 2022 г. 16:13
В Азербайджане ожидаются сильный ветер, снег и гололед

20 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки, мокрый снег, местами снег.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Будет преобладать северо-западный ветер, скорость которого достигнет 15-20 м/с, временами 25-30 м/с. Температура воздуха в первой половине дня составит около 3° тепла, ближе к вечеру - около 0°.

В северных и западных районах Азербайджана с вечера 19 января, в большинстве районов с 20 января по 21 января ожидаются осадки в виде мокрого снега и снега.

Будет преобладать западный ветер, скорость которого достигнет 15-20 м/с, днем 19 января и 20 января усилится до 25-30 м/с. Вследствие изменения погодных условий дороги в регионах покроются льдом.

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Версия на азербайджанском языке Güclü külək əsəcək, qar yağacaq, yollar buz bağlayacaq

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