В Азербайджане ожидаются сильный ветер, снег и гололед

20 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки, мокрый снег, местами снег.

20 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки, мокрый снег, местами снег.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Будет преобладать северо-западный ветер, скорость которого достигнет 15-20 м/с, временами 25-30 м/с. Температура воздуха в первой половине дня составит около 3° тепла, ближе к вечеру - около 0°.

В северных и западных районах Азербайджана с вечера 19 января, в большинстве районов с 20 января по 21 января ожидаются осадки в виде мокрого снега и снега.

Будет преобладать западный ветер, скорость которого достигнет 15-20 м/с, днем 19 января и 20 января усилится до 25-30 м/с. Вследствие изменения погодных условий дороги в регионах покроются льдом.