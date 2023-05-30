В Азербайджане ожидаются сильный ветер, дожди и грозы

В Азербайджане ожидаются нестабильные погодные условия.

В Азербайджане ожидаются нестабильные погодные условия.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове с 31 мая до утренних часов 1 июня ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20, местами до 23-25 м/с.

Начиная с полудня 31 мая и до полудня 3 июня на территории страны ожидается неустойчивая погода с периодическими осадками. В горных и предгорных районах ожидаются ливни, грозы и град.

Скорость западного ветра местами усилится до 18-23 м/с.

Водность рек увеличится, в некоторых горных реках возможны кратковременные паводки.