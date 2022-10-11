В Азербайджане ожидаются сильный ветер, дожди и грозы

С завтрашнего дня на территории Азербайджана ожидаются сильный ветер, дожди и грозы.

С завтрашнего дня на территории Азербайджана ожидаются сильный ветер, дожди и грозы.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

11 октября в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать северо-западный ветер со скоростью 15-20 м/с.

В некоторых восточных районах Азербайджана с полудня 11 октября до утра 13 октября ожидаются дожди и грозы. 11 и 12 октября ночью и утром в некоторых горных и предгорных районах западный ветер усилится до 18-23 м/с.

Есть вероятность повышения водности рек.