О нас

В Азербайджане ожидаются сильный ветер, дожди и грозы

В Азербайджане ожидаются сильный ветер, дожди и грозы С завтрашнего дня на территории Азербайджана ожидаются сильный ветер, дожди и грозы.
Экология
11 октября 2022 г. 12:39
В Азербайджане ожидаются сильный ветер, дожди и грозы

С завтрашнего дня на территории Азербайджана ожидаются сильный ветер, дожди и грозы.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

11 октября в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать северо-западный ветер со скоростью 15-20 м/с.

В некоторых восточных районах Азербайджана с полудня 11 октября до утра 13 октября ожидаются дожди и грозы. 11 и 12 октября ночью и утром в некоторых горных и предгорных районах западный ветер усилится до 18-23 м/с.

Есть вероятность повышения водности рек.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Sabahdan güclü külək əsəcək, şimşək çaxacaq, yağış yağacaq - XƏBƏRDARLIQ

Самое важное

Минуло два года со дня еще одного ракетного обстрела армянами Гянджи
Минуло два года со дня еще одного ракетного обстрела армянами Гянджи
11 октября 2022 г. 00:00
ЕС объявил посла Никарагуа персоной нон грата
ЕС объявил посла Никарагуа персоной нон грата
10 октября 2022 г. 23:56
Посол Великобритании выразил соболезнования в связи с годовщиной Гянджинского террора
Посол Великобритании выразил соболезнования в связи с годовщиной Гянджинского террора
10 октября 2022 г. 13:33
Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу
Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу
9 октября 2022 г. 13:07
Политбюро созывает седьмой пленум ЦК Компартии Китая 19-го созыва
Политбюро созывает седьмой пленум ЦК Компартии Китая 19-го созыва
9 октября 2022 г. 07:58
Принятое на Пражской встрече заявление - очередная победа официального Баку
Принятое на Пражской встрече заявление - очередная победа официального Баку
7 октября 2022 г. 14:52
Пражское заявление - Азербайджан добился своего
Пражское заявление - Азербайджан добился своего
7 октября 2022 г. 12:49
В Азербайджане продлевается срок давности привлечения к административной ответственности
В Азербайджане продлевается срок давности привлечения к административной ответственности
7 октября 2022 г. 12:26
Президент: Азербайджан поддерживает процесс по нормализации отношений между Турцией и Арменией
Президент: Азербайджан поддерживает процесс по нормализации отношений между Турцией и Арменией
7 октября 2022 г. 06:43
В Праге вновь состоялась встреча лидеров Азербайджана, Армении, Франции и Совета ЕС
ФотоВ Праге вновь состоялась встреча лидеров Азербайджана, Армении, Франции и Совета ЕС
7 октября 2022 г. 04:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi