В Азербайджане ожидаются сильный дождь и порывистый ветер

Баку. 3 января REPORT.AZ/ В ближайшие два дня в Азербайджане будет наблюдаться ветреная погода.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 3 января в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются осадки.

В некоторых местах дождь будет интенсивным. Со второй половины 4 января до утра 5 января будет преобладать временами усиливающийся юго-западный ветер, вечером 5 января его сменит временами усиливающийся северо-западный ветер.

В районах Азербайджана днем 4 января и 5 января в отдельных местах ожидается усиление западного ветра.