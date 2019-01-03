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    В Азербайджане ожидаются сильный дождь и порывистый ветер

    Баку. 3 января REPORT.AZ/ В ближайшие два дня в Азербайджане будет наблюдаться ветреная погода.

    Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 3 января в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются осадки.

    В некоторых местах дождь будет интенсивным. Со второй половины 4 января до утра 5 января будет преобладать временами усиливающийся юго-западный ветер, вечером 5 января его сменит временами усиливающийся северо-западный ветер.

    В районах Азербайджана днем 4 января и 5 января в отдельных местах ожидается усиление западного ветра.

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