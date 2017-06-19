В Азербайджане ожидаются нестабильные погодные условия - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 20 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Умеренный северо-западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха на Абшероне составит ночью 17-20, днем - 25-30 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 17-19, днем 27-29 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 756 мм до 752 мм ртутного столба, что ниже нормы. Относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 50-55%.

В регионах Азербайджана утром в некоторых горных районах, а вечером во многих районах ожидается гроза, возможен дождь. Есть вероятность ливня. Западный ветер местами будет усиливаться. Температура воздуха составит ночью 14-19, днем 30-35 градусов тепла, в горах ожидается ночью 8-13, днем 17-22 градуса тепла.

МЭПР предупреждает, что с вечера 20 июня начиная с северных и западных районов до 23 июня в некоторых районах ожидаются нестабильные погодные условия, гроза, кратковременные дожди. В некоторых местах возможен град, вероятны интенсивные дожди. Западный ветер временами будет усиливаться. Есть вероятность повышения уровня воды в реках.