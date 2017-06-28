В Азербайджане ожидаются нестабильные погодные условия - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра. Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 29 июня в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются кратковременные дожди, днем переменная облачность, в основном без осадков. Ветер северный, умеренный.

Температура воздуха на Абшероне ночью составит 20-23, днем 30-35 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 20-22, днем 32-34 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба, что ниже нормы. Относительная влажность ночью составит 75-85%, днем 55-65%.

Температура морской воды на пляжах Абшерона – в Сумгайыте, Новханы, Пиршагы, Нардаране, Бильгях составит 21-22, в Загульбе, Бузовне, Мардакяне, Шувялане – 22-23, в Тюркян, Говсане, Сахиле и Шихово – 24-25 градусов тепла.

В районах Азербайджана прогнозируются грозы и дожди, местами ливни и град. Западный ветер местами усилится.

Ночью температура воздуха составит 18-23 градуса, днем 33-38 градусов тепла, в горах ночью ожидается 11-16, днем 19-24 градуса тепла.

Согласно предупреждению, 29-30 июня в некоторых районах ожидаются нестабильные погодные условия, гром, временами дожди, местами интенсивные, возможен град. Западный ветер местами усилится. Вероятно увеличение уровня воды в реках.