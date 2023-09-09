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В Азербайджане ожидаются ливни и мокрый снег

В Азербайджане ожидаются ливни и мокрый снег 10 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются кратковременные дожди. Есть вероятность, что местами пройдут ливни с грозами. В течение дня осадки постепенно прекратятся. Днем будет дуть сильный северо-западный ветер.
Экология
9 сентября 2023 г. 13:36
В Азербайджане ожидаются ливни и мокрый снег

10 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются кратковременные дожди. Есть вероятность, что местами пройдут ливни с грозами. В течение дня осадки постепенно прекратятся. Днем будет дуть сильный северо-западный ветер.

Как сообщили Report в Национальной гидрометеорологической службе,

Температура воздуха ночью составит 16-19° тепла, днем ​​- 19-22° тепла. Атмосферное давление повысится с 755 мм рт.ст. до 761 мм рт.ст. Относительная влажность составит 75-85% ночью и 50-60% днем.

В некоторых регионах Азербайджана ожидаются ливни. В высокогорных районах выпадет град, мокрый снег. Ночью и утром в некоторых регионах ожидается туман. Западный ветер временами усилится.

Температура воздуха ночью составит 15-19 градусов, днем ​​23-28 градусов, в горах ночью - 4-8 градусов и днем ​​8-13 градусов тепла.

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Версия на английском языке Azerbaijan weather forecast for September 10
Версия на азербайджанском языке Sabah leysan olacaq, bəzi yerlərə sulu qar yağacaq

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