В Азербайджане ожидаются ливни и мокрый снег

10 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются кратковременные дожди. Есть вероятность, что местами пройдут ливни с грозами. В течение дня осадки постепенно прекратятся. Днем будет дуть сильный северо-западный ветер.

10 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются кратковременные дожди. Есть вероятность, что местами пройдут ливни с грозами. В течение дня осадки постепенно прекратятся. Днем будет дуть сильный северо-западный ветер.

Как сообщили Report в Национальной гидрометеорологической службе,

Температура воздуха ночью составит 16-19° тепла, днем ​​- 19-22° тепла. Атмосферное давление повысится с 755 мм рт.ст. до 761 мм рт.ст. Относительная влажность составит 75-85% ночью и 50-60% днем.

В некоторых регионах Азербайджана ожидаются ливни. В высокогорных районах выпадет град, мокрый снег. Ночью и утром в некоторых регионах ожидается туман. Западный ветер временами усилится.

Температура воздуха ночью составит 15-19 градусов, днем ​​23-28 градусов, в горах ночью - 4-8 градусов и днем ​​8-13 градусов тепла.